Фонд – участник городского субботника

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Он прошел на старейшем кладбище областного центра - Евдокиевском. Наводить порядок в этом историческом месте накануне майских праздников стало многолетней доброй традицией.

Большая уборка прошла вместе с представителями Общественной палаты города Липецка и другими активистами. Всего было собрано более 100 мешков мусора, который на самосвалах вывезли для безопасной утилизации.

На Евдокиевском кладбище похоронены солдаты, умершие от ран в госпиталях Липецка во время Великой Отечественной войны. Здесь же покоятся легендарные летчики Леонтий Кривенков и Сергей Шерстобитов, которые ценой своей жизни в 1968 году спасли мирных людей от гибели. Одно из старейших захоронений – могила Василия Быханова - основателя любимого места отдыха всех липчан - Быханова сада.

24 апреля при участии фонда продолжится уборка города. В День всероссийского субботника в 12:00 стартует плоггинг-забег - командные соревнования, совмещенные со сбором уличного бытового мусора, в основном, пластиковых отходов. Команды сотрудников Новолипецкого комбината будут соревноваться на маршрутах в шести районах Липецка. Лучшую из шести команд – участниц определят по итогам взвешивания собранных в течение полутора часов отходов.

Районы проведения забега и места старта:

- Левобережный район, место старта - торец дома на проспекте Мира, 5.

- Район Железнодорожного вокзала, место старта - Гагаринский сквер, напротив дома 123 по ул. Гагарина.

- Район Спутник, место старта - школа №64, ул. Мичурина, 30.

- МЖК, место старта – ул. Стаханова 18 А.

- 26 микрорайон, место старта - школа №20, Учебный переулок, 1.

- 28,29,30 микрорайоны, место старта - школа №18, ул. Леонтия Кривенкова, 25.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.