В Липецке злодей вскрыл квартиру и похитил плиту с радиаторами

Липчанин украл радиаторы и газовую плиту Пресс-служба УМВД Липецкой области. Фото:

Липецкие полицейские раскрыли кражу, произошедшую 14 апреля. Тогда в участок обратилась женщина. Она сообщила, что кто-то вскрыл ее квартиру в доме по улице Сергея Казьмина. Злодей похитил 2 металлических радиатора и газовую плиту. Стоимость ущерба - 24 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники установили личность предполагаемого преступника и задержали его. Им оказался 30-летний липчанин. Кстати, он был ранее судим за хранение наркотиков.

При обыске в квартире подозреваемого обнаружили украденные радиаторы. Возбуждено уголовное дело по п."а", ч.3 ст.158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в жилище". Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы. Мужчине вручили подписку о невыезде и надлежащем поведении.