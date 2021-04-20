Липчанам рассказали, как платить за отопление в апреле

В Липецке рассказали, как платить за отопление в неполный месяц Юлия КЛЮЕВА Фото:

В Госжилинспекции Липецкой области рассказали, как будут начислять плату за тепло в этом месяце. Напомним, отопительный сезон завершился неделю назад - 13 апреля.

Так, если есть общедомовой прибор учета тепловой энергии, то плату за этот месяц рассчитают исходя из его показаний. Те, кто платят по нормативу, получат платежку за апрель с той же суммой, что и за предыдущие месяцы. В ГЖИ подчеркивают - плата в течение отопительного периода, включая неполные месяцы, одинакова. И неважно, когда начался и закончился отопительный сезон.

Если же общедомовой прибор учета вышел из строя, то липчане заплатят исходя из среднемесячного объема за дни, когда в квартирах было тепло.