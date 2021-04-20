Липчанин проследил за девушкой и напал на нее в квартире

В Липецке злодей напал на молодую девушку принтскрин видео. Фото:

В Липецке напали на 26-летнюю девушку. Утром 16 апреля липчанка шла домой и за ней увязался странный тип. Он преследовал ее до самой квартиры. Когда она открыла дверь, злодей набросился на нее и начал душить. Неизвестный отобрал ее телефон, банковскую карту и убежал. Через некоторое время со счета липчанки похитили 130 тыс. рублей.

Полицейские совместно с ППС по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Обыскав его квартиру, оперативники обнаружили сотовый телефон, банковскую карту и 110 тыс. рублей. Остальную часть денег рецидивист уже потратил.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище или крупном размере". Максимальное наказание - до 12 лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу.