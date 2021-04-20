В Липецкой области к ЕГЭ по информатике купят технику на 19 млн рублей

В Липецкой области обсудили подготовку к ГИА и ЕГЭ. В этом году экзамены будут сдавать 11 тыс. 9-классников и более 5 тыс. 11-классников. Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки, по теме экзаменов провели 20 родительских собраний. Вопросы по ЕГЭ можно задать на "горячую линию".

В этом году ЕГЭ по информатике и ИКТ впервые пройдет в компьютерной форме. Тренировочный экзамен состоится 27 апреля. Для этого на покупку техники выделили 19 млн рублей. С перечнем программного обеспечения школьников должны ознакомить за 2 недели до экзамена по информатике.

ЕГЭ пройдет в 2 этапа. Основной - с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Основной период начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Для получения аттестата выпускникам достаточно будет хорошо сдать ЕГЭ по русскому языку. 11-классникам, которые не планируют поступать в ВУЗы, могут сдать ГИА только по русскому языку и математике.