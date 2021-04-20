«Открытие»: бережешь природу – получи дополнительный кэшбэк

Для этого необходимо оформить дебетовую Opencard и совершать экологичные покупки у партнеров банка

Держатели карты могут получить дополнительные 5% за покупки в eco-friendly магазинах и сервисах.

Сумма дополнительного кэшбэка - до 1 000 рублей за период действия акции. По дебетовой Opencard ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» держатель получает кэшбэк до 11% в любимой категории или до 3% на все покупки.

Акция продлится до 31 мая. Полный список магазинов, сервисов-партнеров и условий акции доступен на сайте банка. Среди партнеров бережно относящихся к экологии - Timberland, Levis, H&M, ВкусВилл, LavkaLavka, ИКЕА, LUSH, iherb, LOCCITANE, МосИгра, Леонардо, Велобайк, Зеленый театр парка им. Горького, Третьяковская галерея.

Также клиентам доступны и другие преимущества Opencard: бесплатное обслуживание, повышенная ставка по счету «Моя копилка», переводы на карты других банков без комиссии.