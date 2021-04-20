Игорь Артамонов и Александр Бугаев обсудили особенности предстоящего форума «Территория смыслов»

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Стороны обсудили специфику работы с молодёжью и планы по проведению на территории региона образовательных форумов.

Участие в совещании также приняли заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко, руководитель регионального правления молодёжной политики Светлана Карелина, начальник Управления регионального взаимодействия Росмолодёжи Кирилл Литвицкий, руководитель Департамента сопровождения целевых аудиторий АНО «Центр развития культурных инициатив» Мария Ильичева, общественный советник руководителя Росмолодёжи Матвей Навдаев.

Александр Бугаев отметил необходимость расширения возможностей для работающей молодёжи Липецкой области, где высокая доля промышленных предприятий. Также стороны обсудили особенности предстоящего форума «Территория смыслов». Александр Бугаев определил его как одну из основных региональных площадок для выстраивания диалога с современной молодёжью. «Проведение региональных этапов «Территории смыслов» – это хорошая практика. Понятно, что запросы у всех разные и прежде всего они разные для местного актива. Мы должны разговаривать с молодыми людьми в понятной им среде», — сказал руководитель Росмолодёжи.

Форум «Территория смыслов» — это крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов со всей страны из самых разных отраслей деятельности. Региональный этап «Территория смыслов Липецк» пройдёт в Задонском районе с 7 по 12 июня. Участникам предстоит развить и закрепить управленческие навыки, научиться работать в команде, создать проектные решения по формированию мест притяжения молодёжи. Регистрация начнётся в ближайшие дни и продлится до 31 мая 2021 года. В рамках Форума предусмотрен грантовый конкурс на поддержку молодёжных инициатив.

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«Молодые люди Липецкой области очень разные. Важно учитывать их интересы и давать возможности для развития и самореализации. Мы открыты для самых смелых идей и проектов, стараемся доводить необходимую информацию до целевой аудитории и грамотно выстраивать процесс взаимодействия. Только в этом случае можно получить хороший результат», – рассказал о специфике работы с молодёжью глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов

Руководитель регионального управления молодёжной политики Светлана Карелина представила проекты, которые планируются в Липецкой области. «Летом очень много молодых людей, которые ищут чем заняться. Поэтому мы решили организовать тематические выходные в рамках форума #PROлето. Например, выходные для юных литераторов, которые собираются вечером и читают стихи. Есть творческая молодёжь, которая готова выступать, есть те, кто занимается брейк-дансом, катается на скейтах. Будут организованы арт-вечеринки с мастер-классами по стрит-арту», – рассказала Светлана Карелина.

Эксперты также обсудили возможность проведения Арт–резиденции «Таврида» в Липецкой области. Переговоры по этому вопросу будут продолжены.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.