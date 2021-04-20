Разбойники из Подмосковья связали, избили и ограбили супругов в Липецкой области

Дикий случай нападения на супругов в традициях 90-х произошел в Липецкой области. Ночью в дежурную часть позвонила перепуганная женщина из села Стрелецкие Хутора. Она рассказала, что к ним в дом ворвались неизвестные люди, связали ее и супруга, и обоих сильно избили.

Незнакомцы выбивали из супругов информацию, где те хранят деньги и драгоценности. Не выдержав побоев, люди все рассказали. В итоге грабители забрали 600 000 рублей и драгоценности на 300 000 рублей, после чего сбежали, оставив избитую семью связанной.

Разбойники связали, избили и ограбили семью под Липецком Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Женщина смогла высвободиться, вызвать мужу скорую и полицию. Также она сообщила, что налетчики предположительно уехали на машине отечественного производства. Супруга с многочисленными травмами увезли в больницу. А полицейские тут же передали ориентировки всем наружным патрулям.

Вскоре в окрестностях села сотрудники ГИБДД заметили подозрительную отечественную легковушку. Сидевшие в «четырнадцатой» люди были в черных масках и перчатках. Во время досмотра автоинспекторы нашли в машине украденные у семьи драгоценности и деньги. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемыми оказались жители Подмосковья, все задержаны.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 162 УК – разбой. Всех фигурантов взяли под стражу, полиция продолжает разбираться в подробностях налета.